- Gigantul chinez de vehicule electrice BYD intentioneaza sa construiasca prima sa fabrica europeana de automobile in Ungaria, a informat sambata ziarul german Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), transmite Reuters.Potrivit unor surse apropiate BYD, citate de publicatie, decizia a fost deja…

- Valul de creșteri ale prețurilor produselor agricole la nivelul UE a continuat in trimestrul al doilea din 2023 comparativ cu trimestrul al doilea din 2022, iar Grecia figureaza ca fiind a doua țara membra cu cea mai rapida creștere din blocul comunitar, +21%, dupa Portugalia care a inregistrat o…

- Rata anuala a inflatiei s-a menținut la valoarea de 9.4% in luna august, cu o scadere de doar o sutime de procent, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare, nealimentare și serviciile s-au scumpit cu peste 11%, potrivit datelor Institutului National de Statistica,…

- Ungaria a declarat miercuri ca o creștere brusca a taxelor de tranzit pentru petrol din partea Ucrainei a contribuit la o creștere a prețurilor la combustibili. A adaugat 0,5% la inflație și a incetinit retragerea celei mai mari rate naționale de creștere a prețurilor din Uniunea Europeana, potrivit…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri.In…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii propune aprobarea prin Hotarare de Guvern a exproprierilor necesare construirii Drumului Expres Satu Mare – Oar (granița cu Ungaria). Valoarea totala a despagubirilor, estimata pentru aceste exproprieri, este de 7,33 de milioane de lei. Lungimea totala a…

- In trimestrul doi din 2023, Ungaria a iesit probabil din cea mai lunga recesiune de la criza financiara globala din 2008, chiar daca razboiul din Ucraina continua sa submineze cresterea economica in aripa estica a Uniunii Europene, in timp ce Romania este o exceptie - inregistrand progrese constante…