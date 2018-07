Isarescu, despre evolutia ROBOR: A fost 4% si nu a murit nimeni

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca nu este “confortabil” cu avalansa de stiri despre evolutia ROBOR, mentionand ca a fost si la nivelul de 4% si "nu a murit nimeni in Tara Romaneasca". "Eu nu sunt confortabil cu această, aşa…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti piata interbancara la 3,14% pe an, de la 3,13% cat era luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost inregistrata…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6399 lei/euro, in crestere usoara fata de nivelul atins marti, ajungand astfel la cel mai mare nivel din 9 mai pana in prezent. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca pe piata interbancara, ajungand, joi, la 2,79% pe an, de la nivelul de 2,77% pe an consemnat miercuri, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6397 lei/euro, in scadere cu 0,12% fata de nivelul atins miercuri, acesta fiind cea mai mica cotatie din februarie pana in prezent. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, luni, cresterea ratei dobanzii de politica…

- Cei care fac judecati de tipul "vor creste dobanzile in Romania pentru ca trebuie sa ajunga la rata inflatiei" gresesc, intrucat vom pastra un ecart intre dobanzi si rata inflatiei, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta. "Epoca - ca a fost o…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, continua sa creasca, inregistrand azi o urcare de 2% fata de cotatia de joi. Indicele a ajuns, vineri, la nivelul de 2,54%, un nou record al ultimilor patru ani, arata datele publicate de Banca…

- Angela Merkel a anuntat, marti, la Berlin ca intentioneaza sa aiba o intalnire in curand cu presedintele rus, Vladimir Putin, in contextul unui conflict crescand intre tari occidentale si Rusia. "Cred ca ne vom intalni intr-un viitor previzibil", a spus Merkel. Cu toate ca nu a fost stabilita…