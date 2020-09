Isabel lanseaza „Ama Me”, un single cu beat-uri dance și versuri in limba spaniola, insoțit de un videoclip dinamic, in regia lui SAN, ce pune in evidența senzualitatea artistei. Compusa de catre Inaki Calvo Medel alaturi de Alexandra Dimitriu și Radu Bolfea Pompiu, „Ama Me” este o piesa plina de sex-appeal, ce are la baza seducția, iar protagonista in propria poveste este artista Isabel ce joaca rolul femeii indragostite. „Piesa ma reprezinta suta la suta și nu am acceptat nimic impus pentru ca eu sunt convinsa ca doar așa publicul o sa rezoneze cu mine. Dorința mea este sa transmit emoție sincera…