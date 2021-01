Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate anunta ca a creat, pe site-ul propriu, o sectiune speciala pentru a veni in sprijinul persoanelor care intra sub incidenta reglementarilor determinate de acordul post-Brexit. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in aceasta sectiune (http://www.cnas.ro/page/brexit.html)…

- Doua crize combinate, Brexit si Pandemia Covid-19, ar putea provoca o asa-numita „furtuna perfecta” care sa duca in final la destramarea Marii Britanii, odata cu cresterea miscarilor de independenta din Scotia si a noului statut al Irlandei de Nord, care ar putea deveni tot mai apropiata de UE si tot…

- Marea Britanie si UE au publicat acordul comercial istoric incheiat cu doar cateva zile inainte ca Regatul Unit sa paraseasca blocul comunitar. Ce conțin cele 1.246 de pagini Marea Britanie si Uniunea Europeana au publicat textul integral al acordului comercial istoric cu doar cinci zile inainte ca…

- Joi, in Ajunul Craciunului, cu saptamana inainte de iesirea oficiala a Marii Britanii din piata unica a UE, negociatorii europeni si britanici au ajuns la un acord cu privire la viitoarea relatie a Uniunii Europene (UE) cu Regatul Unit. Acordul are circa 2.000 e pagini si trebuie validat de ambele…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi va asuma pe deplin statutul de stat tert in relatia cu statele Uniunii Europene, inclusiv cu Romania. Din aceasta perspectiva, regimul de vize si conditiile…

- Dupa ce autoritațile franceze au deblocat circulația dinspre Regatul Unit și Irlanda de Nord, producatorii de somon din Scoția cer autoritaților din Regat sa le acorde prioritate la trecerea graniței. Aceștia iși doresc sa profite de cea mai aglomerata perioada a anului pentru vanzarile peste Canalul…

- Potrivit ultimei propuneri, Marea Britanie este dispusa sa permita barcilor din UE sa pastreze doua treimi din captura de peste. Saptamana trecuta, Regatul Unit insista ca UE sa accepte sa pastreze 60% din captura. In ultimele zile, UE a oferit o reducere de 25% a capturii, pe parcursul unei perioade…

- De la 1 ianuarie Regatul Unit al Marii Britanii introduce noi reguli pentru cetațenii din Uniunea Europeana. Noile reguli prevad interzicerea intrarii pe teritoriul țarii a cetațenilor din Uniunea Europeana care au cazier, transmite Reuters. Aceleași reguli se aplica și pentru cetațenii din restul țarilor…