Stiri pe aceeasi tema

- Proconsul lanseaza piesa „Printre Nori” cu un mesaj puternic, impreuna cu un clip muzical care transpune mesajul versurilor pe ecrane. Versurile piesei au fost scrise de membrii trupei impreuna cu Jul Baldovin, iar pentru compoziția și producția piesei, trupa a lucrat impreuna cu Robert Niculae. Vocea…

- E vineri iar MR. VIK ne ofera o noua “porție” din proiectul Friday Raggaeton, proiect realizat in colaborare cu Sprint Music. Dupa nenumarate colaborari cu Anda Adam, Alex Mica, Tamy sau Alex Vi, MR. VIK vine cu o noua surpriza muzicala, “Bye Bye”! Videoclipul a fost filmat in București, in același…

- Eliza Natanticu, concurenta a sezonului in desfașurare al emisiunii concurs Asia Express, lanseaza astazi piesa cu beat-uri up-tempo „De vina suntem noi”, impreuna cu un videoclip care imbina perfect stilurile modern și retro. Piesa a fost scrisa și compusa de Dinu Gabriela Alexandra, iar de aranjamentul…

- Irina Rimes si Grasu XXL se afla pe locul 26 in YouTube Trending cu noua piesa "Pentru totdeauna".Melodia se afla pe YouTube din data de 7 octombrie 2021 si are deja peste 12.000 aprecieri.Videoclipul a strans peste 210.000 vizualizari. Sursa foto si video: YouTube.com Irina Rimes ...

- La o luna distanța de la lansarea colaborarii alaturi de Jah Khalib, Irina Rimes lanseaza varianta in limba romana a piesei ”Navsegda”, cu Grasu XXL. ”Pentru totdeauna” este o piesa cu un mesaj puternic in care iubirea devine doar o amintire a unui trecut frumos, unde versurile te vor purta prin toate…

- Irina Rimes a decis sa le faca o bucurie fanilor, motiv pentru care se pregatește sa lanseze piesa ”Pentru totdeauna”, in colaborare cu Grasu XXL. Noul single este o versiune in limba romana a piesei "Navsegda" (Навсегда). Totodata, melodia ”Pentru totdeauna” marcheaza prima colaborare a artistei cu…

- Membrii trupei Manifest, Syan Lion și Seladon colaboreaza din nou, dupa 22 de ani și lanseaza piesa „Manifest”, prin intermediul careia cei doi artiști iși doresc sa uneasca romanii de pretutindeni, amintindu-le cat de importanta este dragostea pentru muzica și nu numai. „Pentru cei care nu știu, Manifest…

- Artistul e focusat pe cariera muzicala! Dupa premiera “Raul ce iți face bine”, o colaborare speciala intre Boby și Liviu Guța, Liviu anunța inca o lansare speciala, de aceasta data pentru melodia “Bruneto” la care a filmat și un videoclip cool. Este o perioada foarte productiva pentru artist, in care…