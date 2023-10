Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un articol publicat miercuri, 25 octombrie 2023, Sam Sadi, CEO al grupului LiveScore din Marea Britanie, iși expune „masterplanul” de a metamorfoza presa sportiva mondiala. Conform lui Sadi, publicul va primi știri de la ziariști care vor fi in slujba ”unui ecosistem care sa deserveasca partenerii”…

- Imaginile vorbesc de la sine atunci cand spunem ca pentru Anca Serea nimic nu e mai presus decat binele fiului ei. Iata dovada clara ca Adi Sina a știut sa iși aleaga bine partenera de viața, femeia in brațele careia și-a gasit fericirea. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Cui ii pasa de regulile de circulație atunci cand ești la volanul unui bolid de lux? Iata dovada ca Ionuț Vintu prefera sa puna alte lucruri pe primul loc. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și l-au surprins in ipostaze de senzație.

- Performanța extraordinara: Miruna Mada din Alba Iulia, campioana balcanica la Mountain Bike, la 16 ani. Este eleva la HCC Sportiva din Alba Iulia, Miruna Mada, a obținut un rezultat extraordinar la Campionatele Balcanice de Mountain Bike de la Campulung Muscel. Este vorba despre o medalie de aur la…

- Ana Bogdan a reușit o urcare de zece locuri in ierarhia WTA, sportiva noastra aflandu-se in prezent pe locul 61 dupa ce a caștigat in weekend WTA Parma (turneu de categorie 125). In coborare de un loc, Sorana Cirstea este jucatoarea din Romania cu cel mai bun clasament: se afla pe 26. In TOP 100 mondial…

- Avem dovada clara a faptului ca Eugen Trica se descurca de minune in orice situație! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, su fost pe „urmele” lui și l-au surprins in cele mai rare ipostaze de pana acum. Iata ce a facut celebrul antrenor de fotbal pentru a ajunge pe…

- Sorana Cirstea (33 de ani, 30 WTA) a fost invinsa de catre Karolina Muchova (27 de ani, 10 WTA) in sferturile de finala de la US Open, scor 0-6, 3-6, scrie digisport.ro. Sportiva din Romania rateaza astfel șansa de a ajunge pentru prima data in cariera in penultimul act al unui turneu de Mare Șlem.

- Nu exista niciun semn de indoiala ca Octavian Bellu este un soț pe care te poți baza! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au suprins in ipostaze rare. Iata cum iși petrece cunoscutul antrenor timpul liber.