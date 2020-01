Iranul va avea suficient uraniu îmbogăţit în 2020 pentru a fabrica o bombă, potrivit Israelului Iranul va avea suficient uraniu imbogatit pana la sfarsitul anului pentru a dispune de materialul necesar fabricarii de arma nucleara, fara sa intentioneze totusi sa o fabrice imediat, potrivit unor afirmatii ale unor oficiali israelieni citati de mass-media locale si confirmate de AFP.



Potrivit estimarilor autoritatilor israeliene, citate de aceiasi oficiali, Iranul imbogateste cu o rata de 4% intre 100 si 180 de kilograme de uraniu pe luna, ceea ce, in acest ritm, va permite Teheranului sa aiba pana la sfarsitul anului aproape 25 de kilograme de uraniu inalt imbogatit, pragul necesar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

