Capitanul „Generatiei de Aur”, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, ca se bucura si are respect total fata de actuala echipa nationala care a dus Romania din nou pe scena unui Campionat European si spera ca aceasta sa treaca in Germania de faza grupelor. „Ne bucuram ca echipa nationala ne-a adus iar pe scena unui Campionat European. Acolo unde ne-am dorit intotdeauna sa fim. Asa ca avem un respect total si le dorim succes la EURO. Speram sa treaca de grupe pentru ca nationala intalneste echipe foarte, foarte bune. Dupa ce trece de grupe, vom vedea ce va fi”, a spus Hagi. Intrebat ce parere are despre…