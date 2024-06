Atenție, s-a furat tricoul naționalei Atenție, FRF! Masurile de securitate de la meciul amical cu Liechtenstein au lasat de dorit. Un intrus a furat un tricou galben din vestiar, l-a pacalit pe Edi Iordanescu și a intrat pe teren. Numele „hoțului”? George Pușcaș. El are buletin romanesc, pașaport romanesc, e nascut in Romania. Dar are o mare problema care ar trebui sa-l impiedice sa joace la naționala. E strain de fotbal. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

