Accident la Livada, bărbat lovit de o mașină Un accident rutier s-a produs vineri seara, in jurul orei 22.30, pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Livada. La fața locului intervin echipaje ale pompierilor, echipaje medicale și poliția. Din primele informații, un barbat angajat in traversarea șoselei a fost surprins de un autoturism,care circula dinspre Gherla spre Cluj. Barbatul a fost ranit … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

