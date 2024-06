Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat ca raspandirea folosirii inteligenței artificiale crește riscul unui razboiului nuclear și ca omenirea este acum „pe muchie de cuțit”, relateaza The Guardian.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca aliații occidentali trebuie sa se asigure ca nu se vor repeta lacunele in sprijinul militar acordat Ucrainei, scrie Reuters, informeaza Mediafax.

- Tyson Fury a pierdut meciul care a avut ca miza unificarea titlurilor mondiale la categoria grea din boxul profesionist. La finalul disputei cu Oleksandr Usik de la Riad, pugilistul britanic a dat vina și pe razboiul din Ucraina.

- Vineri s-au implinit 38 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobil, cel mai mare dezastru nuclear din istoria omenirii. Pe 26 aprilie 1986, reactorul nr. 4 al centralei atomice de la Cernobil a explodat, paradoxal, in timpul unui test de siguranța pe care conducerea centralei il programase de mai…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat ca in prezent este un „moment destul de complicat al acestui razboi” si a adaugat ca NATO trebuie sa joace un rol de coordonare mai pronuntat in sprijinirea Ucrainei, relateaza News.ro. Mircea Geoana a fost intrebat duminica seara, la Digi…

- Ministerul ucrainean al Apararii a estimat luni la peste 2.000 numarul rachetelor balistice si de croaziera rusesti doborate de fortele ucrainene de la inceputul razboiului de agresiune declansat de Moscova la 24 februarie 2022, relateaza EFE. Intr-un mesaj pe reteaua X (ex-Twitter), ministerul scrie…

- China poate juca un rol cheie in incheierea razboiului din Ucraina, intrucit Beijingul are relații speciale cu Moscova. Acest lucru a fost declarat de ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, intr-un interviu acordat publicației La Stampa, relateaza RBC-Ucraina. In așteptarea datei exacte a Forumului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins apelul Papei de a „ridica steagul alb” pentru Ucraina și de a incepe negocierile cu Rusia. "Predarea nu este pace. Putin a inceput acest razboi și il poate pune capat astazi. Ucraina, pe de alta parte, nu are o astfel de oportunitate", a spus…