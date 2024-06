Iulia Cociuba, șefa de promoție a Colegiului „Mihai Viteazul” din Ineu, județul Arad a i-a surprins pe cei prezenți la ceremonie printr-un discurs de absolvire mai puțin obișnuit. In cadrul acestuia, tanara a criticat școala și felul in care atmosfera din cadrul unitații de invațamant a marcat-o și i-a modelat personalitatea.„Astazi vreau sa impartașesc cu dumneavoastra o perspectiva diferita asupra anilor de liceu. Poate ca nu e discursul clasic de mulțumire și celebrare, dar este unul sincer și reflecta in mod real experiențele mele.Am petrecut ani invațand pentru note și validare academica…