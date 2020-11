Stiri pe aceeasi tema

- Iranul, un stat majoritar siit, a negat sambata informatiile aparute in presa referitoare la prezenta pe teritoriul sau a unui lider al retelei teroriste sunnite Al-Qaida, care ar fi fost ucis in...

- Numarul 2 din Al-Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah, acuzat in Statele Unite pentru atacuri asupra ambasadelor americane din Africa in 1998, a fost asasinat in secret, in Iran, in luna august, de agenti israelieni....

- Comandantul adjunct al al-Qaeda a fost ucis in Iran, in luna august, de agenți israelieni, la ordinul Statelor Unite, au declarat surse din domeniul securitații, citate de New York Times și Guardian. Abdullah Ahmed Abdullah, care folosea numele de razboinic Abu Muhammad al-Masri, a fost impușcat de…

- Comandantul adjunct al al-Qaeda a fost ucis în Iran, în luna august, de agenți israelieni, la ordinul Statelor Unite, au declarat surse din domeniul securitații, citate de New York Times și Guardian. Abdullah Ahmed Abdullah, care folosea numele de razboinic Abu Muhammad al-Masri,…

- Statele Unite au sanctionat Gardienii Revolutiei, armata ideologica a regimului de la Teheran, dar si publicatii iraniene, cu privire la ”tentative de amestec” in alegerile americane de la 3 noiembrie, relateaza AFP.

- Serviciul pentru Parcuri Nationale din Tanzania a informat pe Twitter ca duminica dupa-amiaza a izbucnit un incendiu pe Muntele Kilimanjaro. La caderea noptii, serviciile de urgenta incercau inca sa stinga flacarile. Serviciul pentru Parcuri Nationale a postat pe Twitter o imagine in care se poate vedea…

- Iranul a avertizat sambata impotriva oricarei "intruziuni" pe teritoriul sau de catre fortele armene si azere angajate in lupte in Nagorno-Karabah, dupa ce tiruri de mortiere au lovit sate iraniene situate de-a lungul frontierei, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Orice intruziune pe teritoriul…

- Statele Unite au cerut ONU joi, in mod oficial, initierea unei proceduri controversate si cu rezultat incert prin care sa se restabileasca sanctiunile internationale impotriva Iranului, pe care il acuza ca a incalcat acordul nuclear din 2015, transmite AFP, potrivit AGERPRES.Seful diplomatiei…