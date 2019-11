Iranul a descoperit un zacamant de 53 de miliarde de barili de titei Iranul a descoperit un nou zacamant, cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei, in sud-vestul tarii, a anuntat duminica presedintele Hassan Rouhani la postul national de televiziune.



"In pofida sanctiunilor americane, angajatii companiei nationale iraniene de petrol au gasit un zacamant cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei". Zacamantul se intinde pe o suprafata de 2.400 metri patrati si se afla in provincia Khuzestan, bogata in titei, a declarat seful statului iranian, transmit Press Association si Reuters.



Iranul este pe locul patru in lume in privinta rezervelor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In pofida sanctiunilor americane, angajatii companiei nationale iraniene de petrol au gasit un zacamant cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei". Zacamantul se intinde pe o suprafata de 2.400 metri patrati si se afla in provincia Khuzestan, bogata in titei, a declarat seful statului iranian.Iranul…

- "In pofida sanctiunilor americane, angajatii companiei nationale iraniene de petrol au gasit un zacamant cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei". Zacamantul se intinde pe o suprafata de 2.400 metri patrati si se afla in provincia Khuzestan, bogata in titei, a declarat seful statului iranian.…

- Franta l-a propus pe directorul general al grupului de tehnologie Atos, Thierry Breton, drept candidat la postul de comisar pentru politici industriale al Comisiei Europene, a anuntat biroul presedintelui Emmanuel Macron, dupa ce prima propunere a tarii a fost respinsa de parlamentarii europeni.…

- Twitter a transmis, marti, ca adresele de e-mail si numerele de telefon incarcate de utilizatori pentru a raspunde cerintelor de securitate ale paltformei au fost folosite ... "din neatentie" in scopuri publicitare. Reteaua de micro-blogging a spus ca eroarea a fost indreptata incepand din…

- Daimler va oferi proprietarilor de automobile diesel Mercedes-Benz subventii de 3.000 de euro pentru instalarea unor filtre mai performante pe vehiculele poluante, acesta fiind cel mai recent efort al producatorului pentru a evita interzicerea circulatiei acestora in orase. Producatorii auto…

- Facebook, Amazon.com si Google vor fi audiate in Congres pentru modul in care afecteaza mediul concurential pentru companiile mici. Presedinta Comisiei pentru companii mici din Camera Reprezentantilor, Nydia Velazquez, intentioneaza sa invite reprezentanti ai Facebook, Amazon.com si Google…

- Productia auto din Germania ar putea scadea cu circa 21% in acest an, ceea ce ar putea duce la o scadere direct proportionala a cererii germane de echipamente auto fabricate in Romania, respectiv cu o valoare de 3,6 miliarde de lei. Productia auto germana din 2019 ar putea scadea cu un milion…

- Cererea globala de titei este afectata de problemele economice, a anuntat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), fiind stimulata de preturile mai scazute, determinate de oferta abundenta, deoarece Statele Unite au detronat temporar Arabia Saudita din pozitia de cel mai mare exportator mondial…