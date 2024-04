Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major iranian spune ca atacul s-a incheiat și de acum forțele iraniene vor raspunde „daca Israelul ne țintește interesele”. El avertizeaza SUA ca daca participa la un atac impotriva Iranului ii va ținti bazele din regiune.

- A inceput razboiul in Israel, iar intreaga lume privește cu infiorare ceea ce se intampla in aceste momente. Romania a reacționat la scurt timp dupa ce atacurile au inceput in Israel și și-a exprimat solidaritatea. Iata mesajul transmis de Klaus Iohannis.

- Situatie fara precedent in Orientul Mijlociu. Iranul a lansat primul atac din istorie asupra Israelului, cu peste 300 de drone si rachete. Este alerta in majoritatea oraselor iar sirenele antiaeriene au sunat toata noaptea. Armata israeliana spune ca a interceptat majoritatea proiectilelor insa cere…

- SUA se așteapta la un atac iranian asupra Israelului și se intreaba mai degraba “cand” decat “daca”. Nu este inca clar daca acesta va fi inceputul unui nou razboi in Orientul Mijlociu. Prețul petrolului a continuat sa creasca in acest context. Atacurile majore cu rachete sau drone asupra Israelului…

- Ministrul apararii israelian, Yoav Gallant, a apreciat luni ca este un „moment oportun” pentru a incheia un armistitiu cu gruparea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor rapiti in cursul atacului din 7 octombrie. „Vor fi decizii dificile, trebuie sa fim pregatiti…

- Atacuri israeliene au vizat in zorii zilei de duminica estul Libanului, unde Hezbollah este puternic implantat, a declarat o sursa apropiata acestei formatiuni pro-iraniene, transmite AFP. Atacurile israeliene au vizat doua zone din campia Bekaa, Janta si Sifri, a declarat sursa apropiata Hezbollah…

- Cel puțin 38 de persoane, inclusiv cinci membri ai gruparii armate libaneze Hezbollah, au fost ucise intr-un atac lansat vineri noapte de armata israeliana asupra regiunii Alep, din nordul Siriei, au declarat doua surse din domeniul securitatii, citate de Reuters.Ministerul sirian al Apararii a declarat…

- Zeci de oameni, inclusiv copii, au fost uciși in timp ce atacurile aeriene israeliene „extrem de intense” au lovit luni in mai multe locații in Rafah. Hamas a condamnat luni ceea ce a numit un „masacrul oribil” al Israelului impotriva civililor din Rafah. Armata israeliana a confirmat ca a efectuat…