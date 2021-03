Irakul predă Kuwaitului arhive şi bunuri sustrase după invazia din 1990 Irakul a predat Kuwaitului un nou lot de bunuri si documente sustrase de armata irakiana in timpul invaziei din anul 1990, dar inca nu este clar ce s-a intamplat cu sute de prizonieri kuwaitieni disparuti in timpul ocupatiei, scrie luni presa din Kuwait, citata de agentia EFE. ''Kuwaitul este gata sa faca tot posibilul pentru a pune capat acestei proceduri umanitare, clarificand soarta prizonierilor si disparutilor'', a declarat un consilier al ministrului kuwaitian de externe, Naser al-Hien. Acesta a precizat ca este vorba despre al treilea lot de arhive nationale predate Kuwaitului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

