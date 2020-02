Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru irakian al telecomunicatiilor Mohammed Allawi a anuntat sambata pe Twitter ca a fost desemnat premier de catre presedintele Barham Saleh, dupa mai multe de doua luni de criza in jurul alegerii unui nou sef al guvernului de la Bagdad, relateaza agentiile internationale de presa preluate…

- Peste 400 de persoane au fost ranite in Liban in ciocnirile produse sambata seara intre manifestanti si fortele de ordine la Beirut, in cea mai violenta zi dupa inceperea miscarii de contestare, potrivit unui nou bilant al fortelor de interventie, informeaza duminica AFP, citata de Agerpres. Protestatarii…

- Deschiderea cu restrictii a lotului 3 din autostrada Lugoj – Deva nu a rezolvat decat partial problema tranzitarii zonei. Autovehiculele trebuie sa foloseasca in continuare drumul national pentru ca lipseste o portiune de peste 14 kilometri din lotul 2, cea cunoscuta ca fiind cea cu tuneluri pentru…

- Comisia economie, buget și finanțe a aprobat trei candidații admiși la concursul public pentru funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Reglementare in Energetica (ANRE). Este vorba despre Lilian Barcaru, Tudor Braniște și Violina Șpac.

- Un obuz a explodat sambata dimineata in apropierea locuintei liderului siit irakian Moqtada Sadr, care ii sustine pe manifestantii antiguvernamentali, victime ale unui masacru in cursul noptii la Bagdad, informeaza AFP, potrivit Agerpres. In cursul manifestatiilor, 17 demonstranti au fost ucisi si…

- Klaus Iohannis a fost intrebat in cadrul dezbaterii la care participa de ce a desemnat-o ca premier pe Viorica Dancila, dand astfel un nou credit Partidului Social Democrat. “PSD a dispus de o larga majoritate la momentul respectiv. Era sprijinit activ si de ALDE, si de UDMR. Daca o coalitie controleaza…