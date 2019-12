Irak: Mii de manifestanţi cer numirea unui prim-ministru independent Mii de irakieni au iesit duminica pe strazi in capitala Bagdad si in mai multe zone ale tarii, cerand numirea unui prim-ministru independent, dupa ce anterior au fortat demisia premierului in functie, relateaza dpa. Luna trecuta, premierul Adel Abdel-Mahdi si guvernul sau au demisionat la presiunea atat a demonstrantilor, cat si a marelui ayatollah al Irakului, Ali Sistani. Protestatarii, multi dintre ei tineri, cer inlocuirea unui sistem politic pe care il considera profund corupt si responsabil de mentinerea in saracie a majoritatii populatiei. Abdel-Mahdi ramane premier interimar pana la numirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

