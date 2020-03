Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, susține ca, in cazul in care politicienii ar fi tratat criza din sanatate cu seriozitate, criza politica ar fi fost depașita. Acesta adauga ca, in ultimele doua luni, a avut nenumarate poziții publice, atat la Bruxelles, cat și la București, prin care a cerut masuri ferme…

- Premierul irakian desemnat Mohammed Allawi a anuntat duminica aceasta ca renunta sa formeze un guvern, cufundand si mai mult in incertitudine tara deja aflata in criza, informeaza luni AFP potrivit Agerpres. Dupa aceasta retragere, presedintele republicii, Barham Saleh, are la dispozitie 15 zile…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca prin propunerea lui Florin Citu ca premier de catre presedintele Klaus Iohannis, "criza politica se va adanci", pentru ca PNL "nu are capacitatea" sa coaguleze o majoritate in Parlament care sa investeasca un guvern. "Propunerea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a izbucnit dupa consultarile de la Cotronceni, cu președintele Klaus Iohannis. PSD nu a propus un premier, insa acuza ca președintele Romaniei vrea sa prelungeasca criza politica.Citește și: Comisia Naționala de Prognoza anunța DEZASTRU pentru economia Romaniei,…

- Prim-ministrul irakian desemnat Mohammed Tawfiq Allawi a declarat miercuri, la televiziunea nationala, ca a alcatuit un guvern de tehnocrati independenti politic, cerând parlamentului sa se reuneasca în sesiune extraordinara luni, 24 februarie, pentru a-i acorda votul de învestitura,…

- PSD nu sustine organizarea alegerilor anticipate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat acest demers pe motiv ca ar arunca Romania intr-o criza politica. Marcel Ciolacu: Nu cred ca vor fi alegeri anticipate din mai multe motive. In primul rand, nu exista o criza politica in Romania, in Romania avem…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Braila, ca actualul Guvern nu are performanta, iar pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa "scape" de acesta, declanseaza alegerile anticipate. Ciolacu a spus insa ca astfel de alegeri nu vor avea loc deoarece in Romania nu exista…

- Statele Unite vor riposta rapid, „poate intr-o maniera disproportionata”, daca Iranul loveste orice tinta sau persoana americana, a amenințat duminica, pe Twitter, presedintele Donald Trump. Amenințarile vin dupa ce parlamentul irakian a cerut trupelor americane sa paraseasca teritoriul sau, adaugand…