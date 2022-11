Ipswich: Maraton de împachetare a cadourilor de Crăciun pentru copiii din Ucraina Peste 4.000 de jucarii au fost impachetate numai in primele ore de catre voluntarii care au luat parte la un "wrapathon" pentru a se asigura ca copiii din Ucraina, devastata de razboi, primesc cadouri de Craciun, transmite BBC. S-a estimat ca numarul final ar putea depasi 20.000, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

