IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a pierdut, in prima instanța, procesul cu Universitatea „Ovidius”. El cerea instituției sa-i prelungeasca postul de titular dupa implinirea varstei de 65 de ani. IPS Teodosie nu vrea sa renunțe la catedra Facultații de Teologie. Judecatorii Tribunalului Constanța au respins, luni, cererea lui IPS Teodosie ca fiind nefondata, conform portalului instanței. Hotararea poate fi atacata cu recurs, transmite Info Sud-Est . „IPS Teodosie a atacat in instanța Universitatea „Ovidius” din Constanța. Motivul: nu are metodologia prevazuta de Legea 1/2011 privind Norma…