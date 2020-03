IPS Teodosie a rasunat in difuzoare, pe bulevardele din Constanta (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Teodosie va savarsi Sfanta Liturghie de duminica, 15 martie, in exteriorul Catedralei „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”, din Constanta, pentru a preveni si limita posibilitatea raspandirii virusului CVID-19 in randul enoriasilor, informeaza ofiterul de presa al arhiepiscopiei, Eugen Tanasescu,…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa de pe bd. Mamaia nr. 138, din municipiul Constanta, echipele de interventie RAJA au fost nevoite sa blocheze traficul auto pe prima banda de circulatie de pe acest bulevard, cu sensul de mers catre Delfinariu, astazi…

- Incidentul privind bunicul si nepotul care au cazut, marti, cu masina in Lacul Tabacarie, in zona Pavilionului Expozitional din statiunea Mamaia, s-a petrecut dupa ce barbatul ar fi trecut cu autoturismul peste bordura care delimiteaza o parcare, in acest caz fiind intocmit dosar penal sub aspectul…

- Handbal Club Dobrogea Sud trece prin momente foarte bune in Liga Nationala. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic a castigat meciul de la Vaslui, scor 23-20, si s-a intors la Constanta, acolo unde continua antrenamentele in Sala Sporturilor. Formatia de la tarmul marii este pe locul 4 in Liga Zimbrilor,…

- Duminica, 9 februarie, cu binecuvantarea IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va oficia Sfanta Liturghie la biserica "Inaltarea Domnului" din satul Gheorghiteni jud. Suceava , cu prilejul instalarii unui nou preot.Luni, 10 februarie, Biserica Ortodoxa…

- Biserica Ortodoxa va praznui luni, 6 ianuarie, Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea urmatorul program: Ajunul Bobotezei Duminica, 5 ianuarie ora 7.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii…