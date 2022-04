Stiri pe aceeasi tema

- Redacția Știri pe surse va ureaza Paște fericit, alaturi de cei dragi. „Azi, in zi de sarbatoare sa coboare linistea si pacea. Minunea Invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei si bucuriei cu bunatate si caldura in suflet.…

- † IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului Iubitului nostru cler, cinului monahal si drept-credinciosilor crestini, har, mila si pace de la Dumnezeu Tatal, iar de la noi, parinteasca binecuvantare. …

- Marius Balo, romanul care si-a petrecut ultimii opt ani in inchisorile comuniste din China, a fost in sfarsit pus in libertate si se intoarce acasa. El va ateriza la Cluj, duminica. Marius Balo a fost eliberat in urma cu o luna dintr-un penitenciar din Shanghai, mai exact pe 27 martie, insa nu s-a putut…

- ALEXANDRU, Din mila lui Dumnezeu și grație Sfantului Scaun Apostolic al Romei, Episcop roman unit, greco-catolic, al Eparhiei de Lugoj Onoratului cler și iubitului popor credincios har, binecuvantare și mantuire de la Dumnezeu-Tatal și de la Domnul nostru Isus Cristos „Nu va temeti, ca stiu ca pe…

- "Sarbatoarea Invierii Domnului aduce in fata noastra bucuria biruintei lui Hristos asupra mortii. Aceasta bucurie este insotita anul acesta de ingrijorarea legata de razboiul din vecinatatea tarii noastre, dar si de nadejdea venirii unor vremuri mai bune, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Astazi, creștinii de pe intreg mapamondul sunt in sarbatoare. In primul rand, prietenii noștri, catolici, reformați și unitarieni, sarbatoresc Sfintele Sarbatori de Paște. Cu acest prilej, le... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Calatori pe drumul Invierii fiind, dam slava Cerului! Biserica ne indreapta pașii catre intaia mare sarbatoare cu data schimbatoare de dinainte de Paște. Duminica Floriilor sau Imparateasca Intrare triumfala a Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim marcheaza sfarșitul pelerinajului de șase saptamani…

- Primarul Dominic Fritz a semnat astazi contractul pentru lucrarile de modernizare a iluminatului public pe trei artere foarte circulate ale Timișoarei: Calea Aradului, Calea Torontalului și Calea Sever Bocu. Potrivit edilului, beneficiile imediate ale acestei investiții de un milion de lei sunt o factura…