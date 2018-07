Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia germana Suddeutsche Zeitung a scris, luni, ca un purtator de cuvant al Federatiei Ruse de Fotbal a confirmat ca unul dintre jucatorii antrenati de Stanislav Cercesov a inspirat amoniac inaintea meciului cu Spania de la Cupa Mondiala.

- Jucatorii nationalei Rusiei au fost primiti ca niste eroi la Moscova, dminica, dupa eliminarea de la Cupa Mondiala in faza sferturilor de finala, in urma loviturilor de departajare in meciul cu Croatia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Fotbalistii au fost ovationati de mii de fani care s-au…

- Tristete si dezamagire in randul rusilor, extaz in tabara croata dupa meciul de sambata seara. Nervii au fost intinsi la maximum pana la loviturile de departajare, cand echipa croata a reusit sa se califice.

- CHIȘINAU, 2 iulie — Sputnik. Meciul cu Rusia din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal va fi un spectacol extraordinar pentru întreaga lume, a declarat Zlatko Dalic, antrenorul echipei naționale de fotbal a Croației, calificând echipa lui Stanislav Cercesov…

- Componentii nationalei de fotbal a Rusiei, care vor intalni Egiptul pe 19 iunie in faza grupelor Cupei Mondiale 2018, nu vor ca Mohamed Salah, vedeta nationalei arabe, sa rateze turneul din cauza accidentarii la umarul stang pe care a suferit-o in finala Ligii Campionilor, relateaza EFE. "E trist ce…