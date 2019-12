Stiri pe aceeasi tema

- O biserica metodista din California a expus scena nativitatii in care Iisus, Fecioara Maria si Iosif drept refugiati in custi, pentru a atrage atentia asupra conditiilor cu care se confrunta migrantii care cauta azil in Statele Unite.

- Carmen Tanase, una dintre cele mai apreciate actrite de catre poporul roman si nu numai, a fost invitata recent la emisiunea "Antitalent", prezentata de Dan Bittman. Pe langa momentele comice pe care le-a povestit, Carmen Tanase a declarat faptul ca si-ar dori sa plece in California si sa se stabileasca…

- Adolescentul american de 16 ani care a deschis focul la liceul sau din Santa Clarita, o suburbie a metropolei Los Angeles, omorand doi colegi si ranind alti trei, dupa care s-a impuscat in cap, a folosit o asa-zisa 'arma fantoma', asamblata din piese si fara serie, a declarat seriful local, transmite…

- Numeroase celebritati de la Hollywood, de la actori, actrite sau sportivi, se afla printre cele 10.000 de persoane nevoite sa-si abandoneze casele in fata avansului flacarilor, izbucnite luni, intr-o zona exclusivista din Los Angeles, relateaza marti ziarul spaniol ABC. Vedetele au fost…

- Incendiile de padure fac ravagii in orasul Los Angeles din statul american California. Flacarile au afectat deja cateva cladiri si se indreapta cu repeziciune spre case de milioane de dolari.

- Masina unui inspectorat de politie din Fremont, statul California (orasul unde se afla o uzina Tesla), a ajuns in gura targului dupa ce s-a descarcat in timpul unei urmariri. Soferul nu a putut face nimic altceva decat sa-si abandoneze misiunea.

- Iata programul Vioricai Dancila din SUA: 11.00 Intrevedere cu Steven Fulop, primarul orașului Jersey 12.10 Intrevedere cu Ezra Friedlander, președintele Comisiei de Comemorare a Acordului de Pace de la Camp David intre Egipt și Israel (sediul Misiunii Permanente a Romaniei…