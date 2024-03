IPJ Ialomita:Barbat in varsta de 34 de ani, din comuna Facaeni conducea un autovehicul fara a poseda permis de conducere

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au stabilit ca soferul care a provocat accidentul rutier de la Mihail Kogalniceanu, in judetul Constanta, marti seara, nu avea permis de conducere, iar acesta si un pasager au murit dupa ce au intrat intr-un TIR, potrivit news.roReprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta…

- La data de 6 februarie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca pe D.N. 2A, intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, a avut loc un accident rutier.Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au…

- Un barbat de 57 de ani, din Leorda, s-a urcat la volan fara permis. Polițiștii i-au facut dosar penal Duminica, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Cervicești, un autovehicul condus de un barbat, de 57 de ani, din comuna Leorda. In urma verificarilor…

- Duminica, 28 ianuarie a.c., la ora 14.05, in localitatea salajeana Glod, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier au depistat in trafic un barbat de 37 de ani, din municipiul Baia Mare, județul Maramureș, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 103 km/h,…

- La data de 28 ianuarie 2024, in jurul orei 22.40, polițiștii Postului de Poliție Cricau, in timp ce acționau pe raza localitații Cricau, au depistat un barbat de 34 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara a poseda permis de conducere…

- Luni, 25 decembrie a.c., la ora 22.18, in localitatea Nadiș, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au depistat in trafic un barbat de 35 de ani, din localitatea Cehu Silvaniei, in timp ce conducea un autoturism. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat ca acesta prezenta…

- Un barbat, in varsta de 29 de ani, și-a petrecut Craciunul in arest, dupa ce, in Ajun, a urcat beat la volan deși avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat și a intrat cu autoturismul intr-o mașina parcata. „La data de 24 decembrie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Belinț au…

- Nr. 102276 din 08 Decembrie 2023 DOSARE PENALE PENTRU INFRACTIUNI LA REGIMUL RUTIER La data de 07 decembrie a.c., in jurul orei 21:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Fetesti, in timp ce desfasurau activitati pe linia prevenirii si combaterii faptelor de natura penala sau contraventionala…