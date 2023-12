Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Sangeorz-Bai au intervenit joi dimineața la un accident semnalat pe Drumul Național 17D, intre localitațile Sangeorz-Bai și Maieru. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la locul evenimentului polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de un barbat de 56 de…

- La data 23 noiembrie a.c., in intervalul orar 10.00-13.00, politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara impreuna cu politistii din cadrul Biroului de Ordine Publica al Politiei Municipiului Bistrita au organizat si desfasurat o actiune in scopul asigurarii unui climat de siguranta publica in randul…

- Nr. 263 din 10 noiembrie 2023 BULETIN DE PRESA Actiuni ale politistilor de la Siguranta Scolara, Politia municipiului Bistrita, Politia oraselor Beclean si Nasaud, pentru siguranta elevilor La data 9 noiembrie a.c., in intervalul orar 10.00 13.00, politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara, impreuna…

- Maine, 26 octombrie, incepand cu ora 12:00, Muzeul Județean va gazdui un eveniment organizat de IPJ Buzau, pentru promovarea profesiei de polițist, ocazie cu care, in curtea instituției de cultura, vor fi aduse și cateva dintre autospecialele Poliției. Activitatea se va adresa liceenilor din anii terminali.…

- Ieri, 17 octombrie a.c., in intervalul orar 12.00-14.00, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiștii Biroului Siguranța Școlara au organizat și executat o acțiune pe raza municipiului, in care, 40 de polițiști de ordine publica, rutiera, proximitate,…

- Nr. 231 din 11 octombrie 2023BULETIN DE PRESA Actiuni ale politistilor de la Siguranta Scolara si Prevenirea Criminalitatii, in orasele Bistrita si Nasaud La data 10 octombrie a.c., in intervalul orar 09.00 13.00, politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara impreuna si cei de la Compartimentul…