IPJ Bacau:Rezultatele politistilor din minivacanta Nr. 263 din 16 august 2023 REZULTATELE POLITISTILOR BACAUANI DIN MINIVACANTA In perioada 11 15 august a.c., politistii bacauani au fost la datorie si au actionat cu fermitate, pentru ca sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului sa fie petrecuta de cetateni intr un climat de ordine, liniste si siguranta publica. Peste 120 de politisti din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice, arme, explozivi si substante periculoase si actiuni s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

