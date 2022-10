Iordania se aşteaptă la 3,4 milioane de turişti până la sfârşitul anului Fayez a spus ca veniturile din turism vor reveni probabil la nivelurile din 2019 pana la sfarsitul anului 2023, cu un an mai devreme decat era prevazut in Strategia Nationala pentru Turism. Datele recente ale Bancii Centrale a Iordaniei au aratat ca veniturile din turism au crescut in luna august cu 263,4 milioane dinari fata de aceeasi luna a anului trecut, cu 82,4%, ajungand la 583,1 milioane dinari. Fayez a subliniat ca Ministerul Turismului depune mai multe eforturi pentru a stimula turismul intern, prin programul Urduna Jannah, lansat acum un an. Fayez a mai spus ca in curand va fi lansata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada 19.09.2022 – 22.12.2022, in vederea continuarii lucrarilor de reabilitare, se vor institui restrictii de circulatie pe podul de la Cernavoda si pe podul peste Bratul Borcea”, anunta, joi, CNAIR. Podul peste Bratul Borcea in perioada 19.09.2022 – 22.12.2022 se va inchide circulatia rutiera pe…

- ”Pe 2 octombrie vom lansa charterul, care va opera pana in noiembrie. Vom avea curse cu Animawings o data pe saptamana si vom relua operarea incepand din martie. Un pachet de sapte nopti costa pornind de la 755 de euro de persoana. Este o destinatie atractiva, iar pretul foarte bun, care ofera multe…

- Compania aeriana a depus cerere de protectie in caz de faliment in Statele Unite la inceputul lunii iulie, pentru a ajuta la reducerea datoriilor dupa colapsul discutiilor salariale dintre compania aeriana si pilotii sai, care a dus la o greva de 15 zile care a amplificat haosul calatoriilor in Europa.…

- In iulie, Comisia Europeana si-a redus comanda pentru vaccinul VLA2001 la doar 1,25 milioane de doze, de la 60 de milioane vizate anterior, indicand ca tarile europene sunt bine aprovizionate cu alte vaccinuri si ca are loc o incetinire a programelor de vaccinare. Producatorul francez de medicamente,…

- Compania se asteapta pentru 2022 la venituri totale cuprinse in intervalul de 2 miliarde de dolari pana la 2,3 miliarde de dolari, in comparatie cu estimarea anterioara de 4 miliarde de dolari pana la 5 miliarde de dolari. Luna trecuta, vaccinul pentru Covid-19 al Novavax a fost autorizat pentru a fi…

- ”Performanta Telekom Mobile s-a reflectat in rezultate pozitive pentru achizitia si retentia clientilor. In trimestrul 2 2022, veniturile au crescut cu 4,7% fata de aceeasi perioada a anului 2021, pana la 78,2 milioane de euro, luand in considerare referinta de raportare fara impactul operatiunilor…

- O’Leary a facut declaratia dupa ce compania sa aeriana, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a inregistrat un profit de 170 de milioane de euro pentru cele trei luni incheiate la sfarsitul lunii iunie, primul trimestru al exercitiului sau financiar. Profitul este cu mult sub profitul de…

- UE a fost de acord in noiembrie anul trecut sa cumpere vaccinul, iar primele 27 de milioane de doze urmau sa fie livrate anul acesta, dar vaccinul a primit aprobare abia luna trecuta, dupa intarzieri prelungite. Tarile europene sunt acum bine aprovizionate cu alte vaccinuri, iar programele de vaccinare…