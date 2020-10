Stiri pe aceeasi tema

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a acceptat sambata demisia prim-ministrului Omar al Razzaz, dar i-a cerut acestuia sa ramana in functie pana cand ii va desemna un succesor care sa supervizeze alegerile parlamentare de la 10 noiembrie, informeaza media de stat, relateaza Reuters. …

- Yoshihide Suga a fost ales premier al Japoniei de Camera Inferioara a Parlamentului. El il va inlocui astfel pe Shinzo Abe, care a demisionat din aceasta functie din motive de sanatate, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Irlanda ii va propune pe eurodeputata Mairead McGuinness si pe Andrew McDowell, care tocmai a incheiat un mandat de vicepresedinte al Bancii Europene de Investitii (BEI), pentru functia de comisar european ramasa vacanta dupa demisia de saptamana trecuta a fostului comisar pentru comert, Phil Hogan,…

- Ambasadorul libanez in Germania, Mustapha Adib, are prima sansa sa fie desemnat premier al Libanului, la consultarile oficiale de luni, dupa ce a castigat sprijinul politic din partea principalului partid al musulmanilor suniti, Miscarea Viitorului, transmite Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat astazi decretul de numire a generalului de brigada Raducu Gheorghe-Stancu in funcția de adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații, incepand cu 1 august, informeaza Administrația Prezidențiala. Acesta ar urma sa-l inlocuiasca pe generalul Voinescu George-Viorel.…

- Guvernul Marii Britanii l-a numit, miercuri, pe Richard Moore, diplomat de cariera si fost ofiter, în functia de director al Serviciului de informatii externe (MI6), informeaza agentia de presa Reuters. Richard Moore, în vârsta de 57 de ani, a devenit ofiter în cadrul MI6…

