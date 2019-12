Stiri pe aceeasi tema

- Caporalul Ionut Marinescu a murit cu cateva ore inainte sa implineasca varsta de 36 de ani. Militarul a fost plimbat de la un spital la altul, fara insa sa primeasca un diagnostic cert, fiind suspect de hepatita.

- Cornel Galeș a murit, dar raman multe semne de intrebare referitoare la circumstanțele in care s-a produs accidentul de langa Valencia (Spania). Fostul soț al Ilenei Ciuculete a fost singurul care a murit, deși in mașina se mai aflau alți doi barbați, iar unul este de negasit. Cine va mosteni…

- Garda de Intervenție Blaj a intervenit, miercuri, la un incendiu la un cazan de țuica, in localitatea Feisa, comuna Jidvei. La momentul ajungerii forțelor de intervenție la locul solicitarii a fost gasita o femeie de 65 ani, carbonizata. A fost vorba de un cazan artizanal aflat in mijlocul curții. Cel…

- Ana Maria Paduraru, o tanara in varsta de 19 ani, a murit la doua zile dupa ce a cerut ajutorul unui medic la Unitatea de Primiri Urgențe din Braila, iar acesta a trimis-o acasa și a jignit-o, numind-o „mironosița”.

- Mircea Diaconu a declarat la Romania TV ca asa cum militarii mor pe front in numele Romaniei tot asa se moare si in tara. "Au murit oameni aparand pamantul tarii. Si ei sunt tot in uniforma, padurarii. Solicit, inclusiv lui Klaus Iohannis, ca acestia sa fie declarati si ei eroi de razboi, pentru…

- Un tânar american de 27 de ani, împușcat de 16 ori, a intart singur în camera de garda a spitalului aflat trei kilometri distanța de locul incidentului. Deocamdata nu este sigur daca a ajuns singur la urgența sau a fost transportat acolo. Totul s-a întâmplat vineri…

- Un barbat in varsta de 70 de ani din orașul Gura Humorului, județul Suceava, a fost gasit joi de pompieri mort in dormitorul sau, cuprins de flacari, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Suceava, incendiul a fost anunțat in jurul orei 5.30, in orașul Gura Humorului. „Pompierii militari s-au…

- Sfarsit tragic pentru o fetita de doar doi ani! Micuta si-a pierdut viata, dupa ce a fost abandonata timp de cinci ore de mama ei, in masina. Femeia a plecat sa bea cu o prietena si a lasat-o acolo, fara sa se gandeasca la pericolul in care isi lasa copila.