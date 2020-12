Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, la doar o zi dupa ce fanii au aflat castigatorul premiului de 30.000 de euro, Ionut Belei a ajuns de urgenta la spital. Castigatorul show ului Chef la cutite, Ionut Belei, a trecut prin momente grele.Nici nu a apucat sa urce in avion pentru a pleca la Cluj, ca lui Ionut i s a facut foarte…

- In urma cu puțin timp, Ionuț Belei a oferit primele declarații dupa ce a ajuns de urgența pe mainile medicilor! Ce s-a intamplat, de fapt, cu marele caștigaror ”Chefi la cuțite”, sezonul 8?

- Ionuț Belei a fost invitat la emisiunea Xtra Night Show, dupa anunțul victoriei sale in sezonul 8 Chefi la cuțite. Intervenția mentroului sau, Sorin Bontea, l-a facut pe caștigator sa izbucneasca in lacrimi.

- Caștigatorul de la Chefi la Cuțite. Cine este Ionuț Belei. Emoții mari aseara pentru cei 3 finaliști Chefi la Cuțite. A avut loc finala celui mai lung sezon de pana acum, și anume sezonull 8. Roxana Blenche, Ionuț Belei și Maria Șandru au luptat in finala pentru premiul cel mare. Cei trei finaliști,…

- In urma cu scurt timp, Gina Matache și-a anunțat fanii ca a ajuns la spital. Mama Deliei a declarat, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca a fost operata de urgența și a dezvaluit și problemele de sanatate cu care s-a confruntat. Iata cum se simte acum celebra cantareața!

- Ellie White a facut primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce s-a vindecat de COVID-19. Cantareața a stat in izolare alaturi de soțul sau și cei doi copii ai lor. Din fericire, cu toții au reușit sa treaca, cu bine, de marea incercare.

- Inca puțin și se face un an de cand Mihai Constantinescu a plecat dintre noi. Simona Secrier, soția regretatului artist, a izbucnit in lacrimi, in direct, in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Declarații inedite in memoria celebrului cantareț!