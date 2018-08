Ionel Ganea, antrenor la CFR Cluj!

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul CFR - Dudelange s-a terminat 2-3, fiind cea mai mare rușine din istoria recenta a fotbalului românesc, iar Toni Conceicao vrea sa demisioneze. Oficialii din Gruia încearca sa îl convinga sa revina, dar în același timp negociaza…

- Atacantul Constantin Rosu (28 de ani) se antreneaza normal de la inceputul acestei saptamani si asteapta revenirea pe terenul de joc intr-un meci oficial. Rosu a avut ruptura de ligamente incrucisate si menisc fisurat la genunchiul drept, interventia chirurgicala fiind efectuata la Targu Mures.…

- Un eveniment rutier s-a produs sambata in jurul orei 14 pe centura de ocolire a municipiului Gherla. La locul accidentului a intervenit poliția, ambulanța și pompierii. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autovehicule, un Ford inmatriculat in Botoșani și un Citroen inmatriculat…

- Edi Iordanescu a fost demis de la CFR Cluj, dupa infrangerea din cupele europene, 0-1 cu Malmo, in meciul tur. Tehnicianul a rezistat pe banca doar trei meciuri oficiale, cu Craiova (1-0, in Supercupa), cu FC Botoșani (0-0, in prima etapa a campionatului) și cu Malmo (0-1, in manșa tur din cupele europene).…

- Campion al Romaniei sub comanda lui Dan Petrescu, Ovidiu Hoban, 35 de ani, a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre planurile sale la CFR Cluj, antrenata acum de Edward Iordanescu. Revenit in Liga 1 in vara anului trecut dupa aventura din Israel, de la Hapoel Be'er Sheva, mijlocașul…