Ion Țiriac, apariție alături de iubită. Cine este tânăra care îi ține companie miliardarului (FOTO) Fostul tenismen a fost fotografiat impreuna cu iubita la mall, la sfarșitul anului trecut, pentru ca in acest weekend miliardarul sa fie insoțit de aceasta la o petrecere din Poiana Brașov. Presa tabloida a scris ca omul de afaceri ar fi implicat in relația cu tanara de cel puțin un an jumate, in timp ce alte voci susțin ca, de fapt, formeaza un cuplu de trei ani jumate. Potrivit informațiilor aparute pe surse, de-a lungul timpului, numele fetei ar fi Teodora. A fost angajata la clubul sau Ion Țiriac ar fi cunoscut-o pe Teodora la Stejarii Country Club, deținut de miliardarul roman, unde tanara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

