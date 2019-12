Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Iulian Bulai, membru in Biroul National al USR, propune revenirea la tribunalele populare ca o solutie pentru rezolvarea problemelor de la Revolutie. Desi asemenea tribunale au existat in Romania comunista, dupa 1947, Bulai da exemplul Africii de Sud."Eu nu mai am incredere ca justitia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania risca sa ramana singura tara din Uniunea Europeana cu MCV, criticand guvernarea PSD pentru acest fapt. "Au trecut 30 de ani de la Revolutie, insa...

- "Eu personal am constatat cu satisfactie atasamentul concetatenilor nostri fata de Europa, fata de proiectul de solidaritate european, cladit din experiente istorice diverse, dar poate tocmai de aceea generat si generator de valori comune. Romanii se raporteaza la acest proiect de pace, din care…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite, miercuri, ca premierul Dancila incalca flagrant Constituția și afecteaza grav credibilitatea Romaniei, dupa ce a refuzat sa vina la consultari, la Palatul Cotroceni, pe tema nominalizarii unui nou comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb. "Doamna Viorica…

- Traian Basescu s-a dezlanțuit in direct la Realitatea TV. Fostul președinte a tinut sa-i dea replica vicepresedintelui ALDE, Ovidiu Silaghi, afirmand ca actualul candidat la presedintie sustinut de ALDE și Pro Romania, independentul Mircea Diaconu, era executantul lui Iulian Vlad, fostul sef al Securitatii,…

- Theodor Paleologu, candidatul Partidului Miscarea Populara la alegerile prezidentiale din noiembrie, si-a depus candidatura, joi, la Biroul Electoral Central, el aratand ca Romania are nevoie de un presedintecare sa restabileasca respectul pentru tara noastra. El a precizat, dupa depunerea candidaturii,…

