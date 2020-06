Ion Ceban, despre activitatea din Piața Centrală Condițiile sanitare in Piața Centrala sint respectate. Cel puțin asta a declarat primarul general Ion Ceban in cadrul emisiunii la postul Publika TV. Potrivit acestuia, este angrenat personal suplimentar, iar la intrari nu li se permite persoanelor fara maști. {{443751}}„Cit ține de o eventuala inchidere a Pieței Centrale, situația este sub control, iar recomandarile sint respectate. Eu chiar am f Citeste articolul mai departe pe noi.md…

