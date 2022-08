Iohannis: România, simbol al unităţii, solidarităţii şi coeziunii care caracterizează NATO In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „Ne aflam pe tarmul Marii Negre, la cateva sute de kilometri distanta de razboiul nedrept si brutal declansat de Rusia impotriva Ucrainei”, a spus presedintele. Iohannis a mentionat ca Marea Neagra este considerata astazi o zona de interes strategic pentru securitate euro-atlantica si ca acest lucru este demonstrat nu doar de vizibilitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

