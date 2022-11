Iohannis nu se mai află pe lista cu persoanele care ar putea prelua conducerea NATO! Dezvăluiri The New York Times Mandatul lui Jens Stoltenberg la conducerea NATO se va incheia in septembrie 2023, iar jocul intre aliati legat de succesorul acestuia a inceput, scrie The New York Times, care dezvaluie, citand surse, cine care ar fi candidatii pentru aceasta functie. Numele lui Klaus Iohannis nu s-ar afla pe aceasta lista. Intr-un articol semnat de Steven Erlanger, The New York Times scrie, citand oficiali americani, ca un prim candidat aparut la Washington ar fi Chrystia Freeland, in varsta de 54 de ani, vicepremier si ministrul de Finante al Canadei. Fosta jurnalista, casatorita cu un reporter The New York… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

