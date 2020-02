Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca pana in prezent nu exista niciun caz confirmat cu coronavirus in Romania, aratand ca, pe langa masurile care deja s-au luat, s-a decis sa fie suplimentate masurile de control. ‘Pana in acest moment cand va vorbesc nu avem niciun caz confirmat de infectie…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut primele declaratii dupa sedinta CSAT privind masurile necesare pentru prevenirea unei epidemii de coronavirus.Pana in acest moment cand va vorbesc nu avem niciun caz confirmat de infectie cu acest virus in Romania. Chiar acum cateva minute am primit si rezultatele…

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa ședința fulger a CSAT privind masurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unei epidemii de coronavirus."Pana in acest moment cand va vorbesc nu avem niciun caz confirmat de infecție cu acest virus in Romania. Chiar acum cateva…

- Un medic roman a anunțat autoritațile din Craiova ca a fost in același avion cu care a venit in țara italianul de 71 confirmat cu coronavirus. Autoritațile din Gorj, județul unde barbatul a petrecut cel mai mult timp din vizita sa in Romania, sunt in alerta. Omul de 71 de ani ar fi intrat in contact…

- Barbatul de 71 de ani recent intors din Romania in Italia, unde a fost diagnosticat cu coronavirus, a fost in țara noastra in perioada 18-22 februarie, unde a vizitat rudele soției sale, cetațean roman, și a avut mai multe intalniri de afaceri, a anunțat ministerul roman de Externe. Potrivit MAE, el…

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, roman, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania, in Craiova unde a avut mai multe intalniri dupa care s-a intors in Italia, unde este internat in prezent. Autoritațile au pornit deja pe urmele oamenilor care risca…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis convocarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) miercuri pe tema coronavirus. "Nu avem nici un caz de coronavirus inregistrat in Romania pana in prezent, dar va trebui sa fim pregatiti, daca lucrurile evolueaza negativ. Ca atare,…

- Se iau masuri speciale in Romania, in lupta cu epidemia de coronavirus. Prefectul Buzaului a facut un anunț ce i-a infuriat pe localnici. Oamenii ameninta cu proteste, daca autoritațile nu vor renunța la acest proiect.