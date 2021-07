Stiri pe aceeasi tema

- 1 454 234 de cetațeni au participat la scrutinul din 11 iulie, dintre care peste 52 la suta au susținut Partidul Acțiune și Solidaritate, iar aproape 30 la suta – Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. Partidul Politic ”Șor” abia de a trecut pragul electoral, iar Partidul Politic “Platforma…

- Dupa prelucrarea a 100 % din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare in suburbiile Capitalei: Partidul Acțiune și Solidaritate - 68,49% Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 16,86% Partidul Politic „ȘOR” - 2,94% Blocul electoral „RENATO…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Dupa prelucrarea a 100 % din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare in raionul Rașcani: Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 41,67% Partidul Acțiune și Solidaritate - 32,01% Blocul Electoral „RENATO USATII”…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Dupa prelucrarea a 100 % din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare in raionul Calarași: Partidul Acțiune și Solidaritate - 60,76% Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 19,10% Partidul Politic „ȘOR” -…

- In curtea unei case parasite, o tanara se ridica din sicriu și recita o poezie. Așa incepe videoclipul electoral cu care Partidul Acasa Construim Europa (PACE) s-a lansat in campania electorala. „Moldova este țara noastra. Satele noastre sunt tot mai pustii, orașele se sufoca in gunoi. Populația imbatranește…