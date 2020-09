Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor, in care arata ca, in aceste momente in care intreaga lume este greu incercata de pandemia de COVID-19, acestia au dat dovada, din nou, de profesionalism si curaj, de implicare si spirit de

- Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, transmite un mesaj cu prilejul aniversarii astazi a Zilei Pompierilor. „Ziua Pompierilor din Romania este sarbatorita in fiecare an pe 13 septembrie, fiind un moment de cinste adus meseriei de pompier si celor care cu devotament indeplinesc misiunile de salvare…

- Astazi se sarbatorește Ziua Pompierilor din Romania, ocazie cu care șeful de la Casa Alba a transmis un mesaj pentru toți cei de la ISU Buzau. „Intervenția dumneavostra in situații de urgența este decisiva pentru salvarea de vieți și bunuri materiale. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

Ceremoniile de avansare au avut loc inainte de termen in acest an, cu 2 zile inainte de Ziua Pompierilor din Romania care se sarbatorește pe data de 13 septembrie inca din anul 1953. "Pentru...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania ramane puternic angajata "in sprijinul unei relatii transatlantice puternice si solidare" si a punctat ca SUA vor avea mereu in Romania "un aliat strategic si un prieten...

- Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri un mesaj in contextul inundațiilor grave din ultimele zile . Președintele a vorbit despre necesitatea unor proiecte pe termen lung care sa reduca efectul schimbarilor climatice și care sa ii protejeze pe...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj de solidaritate familiilor care au avut de suferit din cauza inundatiilor si a adresat condoleante celor care au pierdut oameni dragi in urma calamitatilor. "Vreau sa transmit un mesaj de solidaritate familiilor greu incercate.…

