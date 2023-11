Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis face, in perioada 14-23 noiembrie, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania și Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. Klaus Iohannis a ajuns astfel luni seara in Kenya. Oficialii guvernamentali kenyeni…

- Ministrul de Finanțe nu renunța la observațiile privind bugetul alocat majorarilor promise la Legea pensiilor. Marcel Boloș nu a vrut sa avizeze legea care este pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, decat daca pune obervațiile privind impactul bugetar cu indexarea și recalcularea pensiilor.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, urmeaza sa efectueze o vizita de lucru in Africa saptamana viitoare, chiar inainte de minivacanța de 1 decembrie. Anul acesta, Iohannis și prima doamna au efectuat turnee in Asia: Japonia și Singapore, dar și in America Latina: Brazilia, Chile și Argentina Nu se…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns, marți, in Romania. Zelenski va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu. „Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul Romaniei, care ne intarește statul, precum și pentru solidaritatea sa constructiva, care permite…

- Premierul vrea ințelegere din partea marilor magazine, in privința prețurilor la alimente. Guvernul vrea un astfel de acord cu retailerii, in locul unei ordonanțe de urgența, așa cum a adoptat in vara aceasta. Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca plafonarea prețurilor la alimente ar putea fi realizata…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, sustine ca premierul Marcel Ciolacu nu ar vrea ca populatia sa afle cati bani cheltuie presedintele Klaus Iohannis pe deplasarile externe. El a afirmat, vineri, ca proiectul de lege propus de USR pentru a asigura transparenta privind cheltuirea banilor publici…