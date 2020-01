Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in Israel, a declarat ca Romania ramane angajata sa sustina constant prezervarea memoriei Holocaustului, combaterea antisemitismului, prevenirea discriminarii si a oricarei alte forme de violenta. „Vizita mea in Statul Israel si participarea la cea de-a…

- Tragediile istoriei nu trebuie uitate, pentru a nu se mai repeta vreodata, a declarat duminica presedintele Klaus Iohannis, la Templul Coral din Capitala, la ceremonia de Hanuka, organizata de Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania. "Tragediile istoriei nu trebuie uitate, pentru a nu se mai repeta…

- Istoricul Radu Ioanid va fi propus de Klaus Iohannis pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. Ioanid este unul dintre specialistii romani in ceea ce priveste istoria Holocaustului si istoria evreilor din Romania.

- Liderul USR Dan Barna a declarat luni, intr-o conferinta de presa, dupa ce s-a clasat al treilea in alegerile prezidentiale, ca isi asuma responsabilitatea pentru neatingerea obiectivului ”tur 2 fara PSD”, recomandand simpatizantilor sustinerea lui Klaus Iohannis in turul al doilea. El a anuntat…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Organizatiei Mondiale Sioniste, Avraham Duvdevani, cu care a discutat despre relatia bilaterala dintre Romania si Israel, precum si despre demersurile tarii noastre in directia combaterii antisemitismului, xenofobiei…

- Peste 100 de polițiști, jandarmi, voluntari, dar și cainele de urma al serviciului criminalistic de la IPJ Constanța cauta, duminica dimineața, copilul de 8 ani, care a disparut sambata din fața casei. La acțiune participa și un elicopter, care survoleaza zona, potrivit Mediafax.Desfașurare…

- Dan Barna incearca sa nu se arate prea tare deranjat de modul in care jurnaliștii de la Rise Project au prezentat, in cadrul articolului “Adevarul despre Dan Barna” activitatea sa in domeniul fondurilor europene, unde a activat drept consultant in diferite proiecte derulate de…