- "Sustin candidatura Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis , pentru functia de secretar general al #NATO .Ar fi un lucru extraordinar nu doar pentru tara noastra, ci pentru intreg Flancul Estic in conditiile geopolitice extrem de complicate din acest moment. Ani de zile, noi, tarile din Centrul…

- Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi, a fost intrebata in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, ce sanse are presedintele Klaus Iohannis sa obtina o functie europeana de rang inalt. ”Eu cred ca are toate sansele. Totusi, domnia sa nu e singur, reprezinta Romania,…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat, miercuri, ca astazi presedintele Romaniei poate atinge inclusiv functia de presedinte al Consiliului European. El a precizat ca seful statului nu poate sa ajunga pe functia de comisar pe aparare, pentru ca are un alt nivel, este cel mai vechi lider in…

- Ea va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Președintele Romaniei; Marcel Ciolacu, Prim Ministrul Romaniei; Nicolae Ciuca, Președintele Senatului și Alfred... The post VIZITA LA NIVEL INALT Roberta Metsola vine in 6 martie in Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei de Aparare din Senat, a declarat marti, 6 februarie, dupa intalnirea cu șefii din MApN, ca nu exista niciun motiv de panica și nu se va da nicio lege privind stagiul militar obligatoriu, relateaza News.ro.„Este un proiect de lege la care lucreaza…

- In cursul saptamanii trecute, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a efectuat o vizita de lucru la București. Aici a avut mai multe intalniri cu oficiali ai Guvernului Romaniei, corpului diplomatic strain acreditat in Romania, camere de comerț și asociații…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European care ar putea reveni Romaniei, seful Executivului precizand ca este o sansa reala, pentru ca avem un culoar bun, iar Iohannis ar putea prelua aceasta pozitie in luna mai. Premierul…

- Intrebat de catre jurnaliști daca Iohannis are vreo șansa sa ajunga in fruntea Consiliului European, Marcel Ciolacu a susținut ca, de fapt, „șansa reala” este a Romaniei.„Parerea mea este ca are o șansa reala Romania, nu președintele Klaus Iohannis pentru Consiliul European și chiar avem un culoar foarte…