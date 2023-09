Președintele Iohannis atrage atenția asupra faptului ca, deși Rusia nu ataca Romania, dronele ratacite ale Moscovei reprezinta un pericol cat se poate de real. Seful statului a participat la evenimentul World Leaders Forum cu tema „Perspectiva Romaniei asupra razboiului impotriva Ucrainei si impactul acestuia asupra securitatii la Marea Neagra”, la Universitatea Columbia din New York si a raspuns intrebarilor studentilor. El a amintit ca au existat trei situatii cand au fost descoperite resturi de drone in tara noastra. „Din fericire pana in prezent nu a fost ranit nimeni, dar nu insemna ca aceste…