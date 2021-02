Stiri pe aceeasi tema

- K. Iohannis: Certificatul de vaccinare ar trebui utilizat in scop medical Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. La reuniunea extraordinara a Consiliului European, încheiata astazi, președintele Klaus Iohannis a subliniat ca la nivel european, certificatul de vaccinare ar trebui utilizat…

