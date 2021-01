Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a trimis ministrului Justiției, Stelian Ion, cererea de urmarire penala a fostului ministru al Mediului, Costel Alexe. Președintele Klaus Iohannis a transmis marți ministrului justiției, Stelian-Cristian Ion, cererea de urmarire penala a lui Costel Alexe, in calitate de fost…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de numire al noului Ministru al Mediului Mircea Fechet, dupa ce Costel Alexe a demisionat din aceasta functie, intrucat a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Iasi. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 5 noiembrie a.c.,…

