- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in acest moment Romania nu indeplineste, deocamdata, criteriile privind aderarea la zona euro, subliniind ca nu este realist ca tara noastra sa fixeze un termen pentru aceasta.

- "Un punct special pe care l-as mentiona: in concluzii, noi am reusit - colegele si colegii nostri s-au implicat foarte mult - am reusit sa includem un pasaj relevant pentru Moldova. Moldova va primi un un ajutor suplimentar, consistent, un sprijin din partea UE si acest lucru credem ca este foarte important…

- „In conditiile in care avem crize suprapuse si criza energetica, avem probleme majore cu industria europeana, avem o inflatie mare, e destul de complicat de dat un termen. Eu nu cred ca, in acest moment, ca este realist pentru Romania sa fixeze orice termen pentru intrarea in zona Euro. Exista multe…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca pentru aderarea la Euro nu se poate fixa, in acest moment, un termen clar pentru ca Romania inca nu indeplinește multe dintre criteriile necesare. Președintele Romaniei a mai spus ca actualele crize prin care trec Romania și Europa complica situația și ca ar fi riscant,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, cu privire la revolta fermierilor, ca Romania a facut sacrificii imense pentru a inlesni exporturile de cereale din Ucraina spre piețele lumii și ca nu ințelege abordarea Comisiei Europene. „Aceste lucruri nu pot fi rezolvate, dupa parerea…

- Iohannis bate cu pumnul in masa in problema Schengen: „Romania nu este sursa de migratie si Romania nu este tara de tranzit” Iohannis bate cu pumnul in masa in problema Schengen: „Romania nu este sursa de migratie si Romania nu este tara de tranzit” Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles,…

- Președintele Klaus Iohannis s-a declarat optimist in privința aderarii Romaniei la Spațiul Schengen și susține ca va gasi soluții. „Sunt optimist ca vom gasi soluții pentru aceasta problema Schengen , dar n-aș vrea sa ne legam de o anumita data. Pentru mine, pentru Romania și pentru romani este important…