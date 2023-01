Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei ataca la CCR un proiect pe care anterior l-a trimis la reexaminare Parlamentului. Inițiativa deschide calea deprofesionalizarii personalului trimis in conducerea unor instituții din zona administrarii porturilor.

- Președintele Romaniei a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Minoritaților Naționale, ocazie cu care a precizat ca Romania poate fi considerata „un exemplu in ceea ce privește respectul pentru diversitatea etnica, culturala și confesionala”.

- Presedintele Romaniei a discutat cu omologul din Azerbaidjan, evocand rolul statului de furnizor strategic de incredere de resurse energetice și exprimand dorința Romaniei de a extinde și aprofunda cooperarea.

- Presedintele Romaniei susține, de Ziua Constituției, ca legea fundamentala protejeaza valorile și e cea mai importanta arma in fața unor forme de discriminare, intolerența, totalitarism sau populism.

- Președintele Romaniei a declarat, inaintea participarii la Summitul UE- Balcanii de Vest, ca autoritațile romane continua sa negocieze aderarea Romaniei la spațiul Schengen pana in ultimul moment. Șeful statului spera la o decizie pozitiva in Consiliul JAI.

- Presedintele american Joe Biden i-a indemnat vineri pe responsabilii politici americani sa denunte public antisemitismul, la scurt timp dupa ce Donald Trump a primit un negationist la domiciliul sau din Florida, iar rapperul Kanye West a facut apologia lui Adolf Hitler, relateaza AFP. "Mai degraba decat…

- Președintele Romaniei susține ca deciziile adoptate in cadrul Summitului NATO de la Madrid din acest an, in special cele care fac referire la flancul estic, trebuie sa fie implementate cat mai curand.

- Președintele Romaniei a pledat pentru imbunatațirea reprezentarii femeilor la nivelul pozițiilor-cheie din stat, dar și mediul privat, fiind subliniat mai ales nevoia pentru un numar mai mare al doamnelor in politica.