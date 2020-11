Iohannis a promulgat legea initiata de Laura Moagher (PSD Prahova): Ploiestenii si locuitorii a 8 comune invecinate vor putea iesi la pensie mai devreme!

Stiri pe aceeasi tema

- Lista localitatilor in care locuitorii se pot pensiona mai devreme, fara a fi penalizati, a fost extinsa, de luni, 21 septembrie, cu noi localitati dupa intratea in vigoare a Legii nr. 207/2020.Persoanele care au locuit in Victoria si Fagaras din jud. Brasov, Galati; Ciulnita din jud. Ialomita…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea care extinde categoriile de persoane carora li se va reduce varsta de pensionare cu 2 ani, fara nicio penalizare, daca au locuit minim 30 de ani in zone afectate de poluare, cat si pe o raza de opt kilometri din jurul acestor locuri.

- Proiectul de lege privind incadrarea municipiului Ploiești și a localitaților limitrofe pe lista zonelor afectate de poluare a fost adoptat, marți, 25 august, in plenul Camerei Deputaților. Laura Fulgeanu-Moagher, deputat PSD de Prahova, a inițiat proiectul de lege foarte important pentru locuitorii…

